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商品詳細
エスペリア スーパーダウンサス LA300Sミライース2WD前期用新品で購入しましたが、乗り換える事になり、不要になったので出品しました。ダウン量mm(F/R):40〜45/39〜44バネレート(F/R):2.4/2.0メーカーのホームページでは後期と品番が違う為、後期への取付けはできないと思います。別売りのバンプはありません。新品未使用ですが、箱の傷凹み、商品の傷等は多少あります。ご理解頂ける方にご購入して頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/secretarial449716.html
http://narcologia.ru/goods/Addict746518.html
http://narcologia.ru/goods/reflector911264.html
ダイハツ ミライース LA300S エスペリアスーパーダウンサス 新品未使用
ダイハツ ミライース LA300S エスペリアスーパーダウンサス 新品未使用
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http://narcologia.ru/goods/secretarial449716.html
http://narcologia.ru/goods/Addict746518.html
http://narcologia.ru/goods/reflector911264.html
ダイハツ ミライース LA300S エスペリアスーパーダウンサス 新品未使用
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