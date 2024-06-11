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ダイハツ ミライース LA300S エスペリアスーパーダウンサス 新品未使用
商品番号 P86870348433
商品名

ダイハツ ミライース LA300S エスペリアスーパーダウンサス 新品未使用
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エスペリア　スーパーダウンサス　LA300Sミライース2WD前期用新品で購入しましたが、乗り換える事になり、不要になったので出品しました。ダウン量mm(F/R):40〜45/39〜44バネレート(F/R):2.4/2.0メーカーのホームページでは後期と品番が違う為、後期への取付けはできないと思います。別売りのバンプはありません。新品未使用ですが、箱の傷凹み、商品の傷等は多少あります。ご理解頂ける方にご購入して頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
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