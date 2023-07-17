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商品詳細
日産 エルグランド ハイウェイスタープレミアムナビエディション初度登録：平成18年6月走行距離：131,600km（使用中のため伸びます。）車検：令和5年10月31日修復歴：無し買い替え検討の為出品します。純正装備DVD、スマートキーシステム、自動格納ミラー、後退時サポートサイドミラー、バックカメラ、ダブルエアコン、レザーハンドル、AFS、フォグランプ、オートライト、オートワイパー、キーリモコン2個社外装備ETC、スポークホイール、ローダウン、後輪キャンバー、社外マフラー※車検対応です。別途自動車税、リサイクル料がかかります。抹消渡しの場合は、表示の金額のみとなります。よろしくお願いいたします。No.25
http://narcologia.ru/goods/cowpox88839.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle92166.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador169206.html
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