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吉岡弘昭　　銅版画　The Dog 1977
商品番号 U78659000491
商品名

吉岡弘昭　　銅版画　The Dog 1977
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,720 円
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商品詳細

1977年ドライポイント.ルーレット版サイズ40.0X50.0cmed.23/35シート作品です。
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