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アルファード　ヴェルファイア　20 後期　ANH20W 純正サス
商品番号 L97448718712
商品名

アルファード　ヴェルファイア　20 後期　ANH20W 純正サス
ブランド名 トヨタ
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20後期トヨタ純正約3万キロ走行後に外しまして倉庫に保管しておりました。サスなので問題なく使用可能です。純正戻し、サスペンションのリフレッシュにどうでしょうか？
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