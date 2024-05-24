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NRG レンチン音有 クイックリリース 黒 SRK-200BK
商品番号 B18841627100
商品名

NRG レンチン音有 クイックリリース 黒 SRK-200BK
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 10,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

装着した際にチーンというレンチン音を発する人気モデルです。短期間利用(2023年購入)正規品です。別途購入したステアリング固定用黒皿ボルト新品付属。購入時付属品の取り付け用ボルト、レンチ、シール、説明書は未使用状態です。アースリング2枚、momo用ホーンリングスペーサー含め全て揃っています。ステアリング側も車両側もボルト付属でレンチもあるため直ぐに取り付け可能です。新品だとホーンボタン側がオス端子メス端子の組み合わせなのでワンタッチ装着が不可能ですが、本品はメス端子メス端子の組み合わせに交換済みですので、テープ等不要でワンタッチ装着可能となっております。梱包サイズの都合で純正の箱では無くゆうパケットプラスの箱に緩衝材に包んで発送致します。価格交渉ご遠慮下さい。よろしくお願い致します。
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