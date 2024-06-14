

車検満タン令和7年9/12 ハイブリッドスポーツCR-Z「α」実走行8.9万km ...



ホンダ CR-Z α 6MT ハイブリッド 車検ロング スタッドレス付き www ...



車検満タン令和7年9/12 ハイブリッドスポーツCR-Z「α」実走行8.9万km ...



令和5年度自動車税込み価格】ホンダ 6MT CR-Z α | labiela.com



令和5年度自動車税込み価格】ホンダ 6MT CR-Z α | labiela.com



車検満タン令和7年9/12 ハイブリッドスポーツCR-Z「α」実走行8.9万km ...



ＣＲ－Ｚ - ホンダ α 車検Ｒ６年１月 ＨＹＢＲＩＤ ハイブリッド ...



ホンダ ＣＲ－Ｚ αマスターレーベル 純正ナビ Ｂカメ ＥＴＣの中古車 ...



車検満タン令和7年9/12 ハイブリッドスポーツCR-Z「α」実走行8.9万km ...



車検満タン令和7年9/12 ハイブリッドスポーツCR-Z「α」実走行8.9万km ...



車検満タン令和7年9/12 ハイブリッドスポーツCR-Z「α」実走行8.9万km ...



令和5年度自動車税込み価格】ホンダ 6MT CR-Z α | labiela.com



ＣＲ－Ｚ - ホンダ α 車検Ｒ６年１月 ＨＹＢＲＩＤ ハイブリッド ...



北海道でホンダＣＲ－Ｚの中古車を探すなら【グーネット】



ホンダCR-Z α（FF/6MT）【試乗記】 草食系「グリーンマシン」 - webCG

平成22年式のCR-Z（ZF1）です。6MTグレードはαで、スマートキー、クルコン付きです。車検 r7年4月216,000km過走行ですが、機関絶好調です。ハイブリッドシステム（バッテリー、モーター）は前回車検時にホンダで点検済みです。下回り、外装内装はかなりきれいです。ほぼ傷はなく、5万キロと言われても分からないと思います。リッター18〜20kmエアコンもリフレッシュ済み改造内容HKS サイレントハイパワーマフラーHKS レーシングサクション（エアクリーナーキット）無限フロントスポイラー無限サイドステップshowa チューニングサスペンション前後バネはフロント RSR Ti2000リアはテイン（車高調整可）です。フロントはテインの車高調ありリアはTi2000のバネもあります。この辺だけでかなり価値があると思います。タイヤはポテンザs001 2020年製造ホイールはワークです。（BBS風）スタッドレス ミシュランX-ICE（16インチ）2022年製造 バリ溝 10万円以上しました。ご希望金額がございましたらご教示下さい。宜しくお願いします。カラー...ホワイト年式...平成22年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...15万km〜