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ホンダ CR-Z α 6MT ハイブリッド　車検ロング　スタッドレス付き
商品番号 Y79913298191
商品名

ホンダ CR-Z α 6MT ハイブリッド　車検ロング　スタッドレス付き
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 115,129 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平成22年式のCR-Z（ZF1）です。6MTグレードはαで、スマートキー、クルコン付きです。車検　r7年4月216,000km過走行ですが、機関絶好調です。ハイブリッドシステム（バッテリー、モーター）は前回車検時にホンダで点検済みです。下回り、外装内装はかなりきれいです。ほぼ傷はなく、5万キロと言われても分からないと思います。リッター18〜20kmエアコンもリフレッシュ済み改造内容HKS　サイレントハイパワーマフラーHKS　レーシングサクション（エアクリーナーキット）無限フロントスポイラー無限サイドステップshowa　チューニングサスペンション前後バネはフロント　RSR　Ti2000リアはテイン（車高調整可）です。フロントはテインの車高調ありリアはTi2000のバネもあります。この辺だけでかなり価値があると思います。タイヤはポテンザs001　2020年製造ホイールはワークです。（BBS風）スタッドレス　ミシュランX-ICE（16インチ）2022年製造　バリ溝　10万円以上しました。ご希望金額がございましたらご教示下さい。宜しくお願いします。カラー...ホワイト年式...平成22年式燃料タイプ...レギュラー車走行距離...15万km〜
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