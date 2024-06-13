ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
［商品の状態］・使用時にカラビナでバッグを固定していたため、右サポートの固定部に傷が入っています（写真2,3枚目）・部品は欠けなく揃っています。写真4枚目の説明書をご確認ください。［商品詳細］定価：¥23,760右：¥12,980左：¥10,780対応車種:GB350(21-22)※Sモデル不可ベルト掛け部分の内幅約40mm/左右ピッチ190mm(センター間)/ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに適しますヘルメットホルダー付属。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能ヘンリービギンズのサドルバッグ12L(品番:96907/98884)の装着を推奨スチール製マットブラック塗装仕上げ
http://narcologia.ru/goods/recommended559090.html
http://narcologia.ru/goods/response596642.html
http://narcologia.ru/goods/navigate242030.html
http://narcologia.ru/goods/recommended559090.html
http://narcologia.ru/goods/response596642.html
http://narcologia.ru/goods/navigate242030.html
サイドバッグサポート左右セット GB350 デイトナ | tradexautomotive.com
デイトナ バイク用 サイドバッグサポート
デイトナ バイク用 サイドバッグサポート
サイドバッグサポート左右セット GB350 デイトナ | tradexautomotive.com
サイドバッグサポート左右セット GB350 デイトナ | tradexautomotive.com
デイトナ バイク用 サイドバッグサポート
デイトナ D16889 サドルバッグサポート 右側専用 GB350(21)
デイトナ バイク用 サイドバッグサポート
サドルバッグサポート（ベルトループ一体型) 左側専用 ヘルメット ...
中古左右セット！デイトナ サイドバッグサポート ブラック GB350 S ...
サドルバッグサポート（ベルトループ一体型) 右側専用 GB350 | サドル ...
サドルバッグサポート（ベルトループ一体型) 左側専用 ヘルメット ...
Webike | DAYTONA デイトナ サイドバッグサポート GB350(16888 ...