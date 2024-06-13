サイドバッグサポート左右セット GB350 デイトナ

［商品の状態］・使用時にカラビナでバッグを固定していたため、右サポートの固定部に傷が入っています（写真2,3枚目）・部品は欠けなく揃っています。写真4枚目の説明書をご確認ください。［商品詳細］定価：¥23,760右：¥12,980左：¥10,780対応車種:GB350(21-22)※Sモデル不可ベルト掛け部分の内幅約40mm/左右ピッチ190mm(センター間)/ベルトピッチ200mm前後のサドルバッグに適しますヘルメットホルダー付属。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能ヘンリービギンズのサドルバッグ12L(品番:96907/98884)の装着を推奨スチール製マットブラック塗装仕上げ



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