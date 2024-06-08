【Harley-Davidson】純正エンジンガード

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商品詳細
【Harley-Davidson純正 エンジンガード】中古車両で購入したスポーツスターXL1200Xについてたものです。8000キロ程度走った車両についてました。角のラバーの部分は留めるところが割れています。写真でご確認ください。全体的に傷がありますので、ご了承いただける方のみ購入検討お願いします。送料がどの程度かかるのかわからないので、送料込みなどの値切りはご遠慮ください。
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