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【Harley-Davidson】純正エンジンガード
商品番号 P60844295894
商品名

【Harley-Davidson】純正エンジンガード
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【Harley-Davidson純正　エンジンガード】中古車両で購入したスポーツスターXL1200Xについてたものです。8000キロ程度走った車両についてました。角のラバーの部分は留めるところが割れています。写真でご確認ください。全体的に傷がありますので、ご了承いただける方のみ購入検討お願いします。送料がどの程度かかるのかわからないので、送料込みなどの値切りはご遠慮ください。
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