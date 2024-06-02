香炉　福獅子香炉　獅子　銅製 　香道具　宏 作 四津川製作所

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。■■ 商品詳細 ■■ 香炉 香道具 福獅子香炉 獅子 宏作銅製四津川製作所 【サイズ】W85×D95×H60【重さ】410g【材質】銅製■目立つ大きなキズ等は有りませんが、擦れキズ、汚れが有ります。■底面に『宏作』の刻印が入ってます。■箱は有りませんので、プチプチに包んで発送させて頂きます。■自宅保管していたものです。■写真のものが全てです。状態については写真からご判断ください。■中古品である事をご理解頂いた上でご購入をお願い致します。ご購入をお待ちしております^_^#香炉#香道具#福獅子香炉#獅子#銅製#四津川製作所T20
http://narcologia.ru/goods/stepchild933652.html
http://narcologia.ru/goods/plaque963907.html
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