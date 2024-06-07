BTS RM Indigo MARCH ディフューザー新品未開封

RMIndigoMARCHディフューザー 新品未開封（梱包材に包んで発送します）以下、公式より引用の商品説明になります。DIFFUSER\u2028ナチュラルで落ち着いたストーリーを盛り込んだ'Indigo'アルバムを記念した商品です。\u2028RMが直接セレクトしたフローラルウッディ系の香りを盛り込んだ特別なディフューザーです。深い香りで'Indigo'アルバムの特別な瞬間を記憶してください！\u2028TOP:LEMON/GREEN-さわやかで甘い第一印象を与えるレモンの香り\u2028MIDDLE:ROSE/NEROLI/THYME-優雅な香りが感じられる豊かなフローラルブーケの香り\u2028BASE:MUSK/AMBER/CEDARWOOD-心をリラックスさせるシーダーウッドの香りとムスクの香り\u2028 ガラス容器1EA、ディフューザー溶液200ml1EA、スティック7EAの1セットで構成されています。\u003c使用方法\u003e\u20281.溶液が入った容器の蓋を開けてディフューザーボトルに入れてください。\u20282.同封のスティックを瓶に差し込んでご使用ください。\u20283.溶液が十分に残っているのに香りが弱い場合は、スティックを交換してお使いください！\u2028-サイズ(cm)：\u2028Diffusercontainer)DiameterxHeight\u2028∅7.6x15.2\u2028Refillcontainer)DiameterxHeight\u2028∅5.9x10.5\u2028Diffuserstick)DiameterxHeight\u2028∅0.4x26-素材：GLASS,PET,POLYTHENE,PAPER-製造国：KOREA★海外製品に関するご注意★輸入商品は新品でも高確率で到着時から汚れ等が見られる場合がございます。また外袋や外箱は中身を保護する用途の為、破損や汚れは販売元でも不良に該当しません。完璧美品をお求めの方は御遠慮下さい。新品未開封の為中の状態は分かりかねます。ご理解の上ご購入下さい。



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