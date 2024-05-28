沈香　香木　馬蹄　ベトナム産　約11.4g

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ベトナム産 馬蹄お値段は致しますが、今よくある栽培沈香(人工の沈香)などではなく『本物の天然沈香』をお楽しみください。古い物でかなりの逸品です。シャム沈香特有の甘味が強く苦味、辛味ともよく調和された香り。撮影やディスプレイの環境設定で色彩等、違いがありますのでご了承下さい。重さサイズ等、素人採寸につき多少の誤差はお許し下さい。#Agarwood#fragrantwood#沈香#伽羅#香木#銘香#お香#アロマ#白檀#馬蹄種類···お香・インセンス、お香立て・スタンド・受け皿、香木、アロマオイル、匂い袋・掛香、焼香、抹香、仏壇用香炉、香合・塗香入れ、塗香、防虫香、印香