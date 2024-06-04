アポラクトフェリン　アルファプラス

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商品詳細
久留米大学医学部開発技術ラクトフェリンの5倍〜12倍のチカラを発揮するアポラクトフェリンアルファプラスです。久留米大学医学部開発技術による栄養補助食品。免疫機能の向上、ウイルス対策、腸内環境の改善カラダの全ての機能を調整する奇跡の多機能成分です。糖質、脂肪の吸収を制御する働きによりダイエットもサポートします。新品・未開封・パッケージフィルム未開封・保存状態良好。メーカー小売価格 1個16,600円賞味期限2025年10月
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