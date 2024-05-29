電動車椅子_ヤマハJWX-1PLUS ユニット搭載

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商品詳細
カスタムされた車椅子にJWX-PLUSユニット6km/h仕様を搭載した電動車椅子です。5段階の速度設定を常に表示。バッテリー残量を数値（％）でお知らせします。お客様の操作能力に合わせて、最高速度を調整できます。中古品ですが、まだ全然使えますので、出品します。【内容】・電動車椅子本体 1点・充電器（ニッケル水素専用） 1点・ニッケル水素バッテリー 2点（交換使用）サイズは以下の様になります。 【使用時】全長:100cm全幅:65cm全高:85cm座面幅:40cm奥行き:39cm前座高:39cm後座高:35cm【折りたたみ時】全長:100cm全幅:36cm全高:61cm日常の使用での細かい擦り傷などはありますが、目立つような大きな傷などはありません。よろしくお願いします。
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