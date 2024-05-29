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電動車椅子_ヤマハJWX-1PLUS ユニット搭載
商品番号 M23369027989
商品名

電動車椅子_ヤマハJWX-1PLUS ユニット搭載
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 35,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カスタムされた車椅子にJWX-PLUSユニット6km/h仕様を搭載した電動車椅子です。5段階の速度設定を常に表示。バッテリー残量を数値（％）でお知らせします。お客様の操作能力に合わせて、最高速度を調整できます。中古品ですが、まだ全然使えますので、出品します。【内容】・電動車椅子本体　1点・充電器（ニッケル水素専用）　1点・ニッケル水素バッテリー　2点（交換使用）サイズは以下の様になります。　　　　　　【使用時】全長:100cm全幅:65cm全高:85cm座面幅:40cm奥行き:39cm前座高:39cm後座高:35cm【折りたたみ時】全長:100cm全幅:36cm全高:61cm日常の使用での細かい擦り傷などはありますが、目立つような大きな傷などはありません。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/organization139662.html
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