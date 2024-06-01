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BVLGARI Eau Parfumee EDC 75ml
商品番号 P55581509429
商品名

BVLGARI Eau Parfumee EDC 75ml
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 4,655 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。即購入OK！大幅なお値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m【商品名　】ブルガリオーデコロンパルファム香水スプレー式オ・パフメオーテルージュイタリア【仕入先　】古物商取得リサイクルショップ【内容物　】写真のものが全てになります。【状　態　】ほぼ満量の商品になります。蓋の塗装がやや剥がれておりますが、ノズルは綺麗で香水として使用する際には気にはなりません。あくまでも自宅保管の為、完璧を求める方は御遠慮下さい。・発送について水濡れ対策をして、出来る限り箱に傷が付かないように配慮させていただきます。商品コード:d@tg948-F
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