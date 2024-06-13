北欧産ビルベリー使用＊うるるアイ2袋セット

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商品詳細
高品質のビルベリー由来アントシアニン含有食品です。通常2袋で¥7560なので大変お得です。消費期限は来年2024年3月です。お試ししたい方ぜひどうぞ＊
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ビルベリー & ルテイン粒 大容量 約6ヶ月分/360粒（北欧産100倍濃縮ビルベリー、ブルーベリー、カシス、ルテイン、メグスリノキ、アイブライト）
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