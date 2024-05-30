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シャネル ココ マドモアゼル オードゥ パルファム アンタンス ミニ ツィスト…
商品番号 B47287508775
商品名

シャネル ココ マドモアゼル オードゥ パルファム アンタンス ミニ ツィスト…
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数回使用しましたが、私には合わない香りだったので出品致します。強めの香りで、海外好きや、スッキリ目の香りがお好きな方にとてもおすすめです。詰め替え用で、両サイドは新品です。真ん中のを使用いたしました。定価13000円#シャネルココマドモアゼルオードゥパルファムアンタンスミニツィスト_スプレイ#シャネル#シャネル
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