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商品詳細
内容量：100ml残量約7割価格：定価26,200円（税込）使用方法：全身に塗布（背中40滴、脚各20滴等）＜ハーブの働き＞女性版：体温アップ、体力増進、むくみ、快眠、冷え性、生理機能正常化、低血圧、骨粗鬆症、更年期障害、鬱、活血、通絡、潤陰
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