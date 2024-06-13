POLA ポーラ 健美三泉コンプリートベース1箱（3ヶ月分）

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商品詳細
POLA健美三泉CompleteBase1箱（3ヶ月分）ポーラけんびさんせんコンプリートベースセット内容バイタルベース 180粒 一袋サーキュリンクベース 180粒一袋シールドベース 180粒一袋新品未開封品です。気を総合的に高めバイタルあふれるイキイキした土台づくり。バイタルベース（気）血を総合的に高め、からだの細胞に栄養や酸素をしっかり届ける土台づかり。サーキュリンクベース（血）水を総合的に高め水を乱す要因の有害物質を跳ね返し、溜め込まなきい土台づくり。シールドベース（水）賞味期限は2025.01.です。サプリメント形状···粒定価52.704円の商品です。箱のままお送りいたします。☆ベガカット10袋付き#POLA#ポーラ#健美三泉#健康食品サプリメント形状···粒
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