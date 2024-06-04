美品　チャンピオン　フード付き中綿フルジップジャケット　ナイロンジャケット　S

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ご覧いただきありがとうございます！フードが取り外しでき小柄な方でしたら大人でも使用できるゆったりしたサイズ感のジャンパー✨軽くて暖かく機能性抜群✨○アイテムジャンパー アウター フード フーディー ナイロン冬 軽量 暖かい スポーツ クラブ 運動 ○サイズサイズ160Sサイズ（相当）肩幅49cm身幅54cm袖丈72cm着丈52cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れもなく綺麗な状態です。(サイズの数字を確認してご購入下さい)※こちら中古品のため完品をお求めの方や、神経質な方は購入をご遠慮下さい。※素人検品の為キズや汚れ等の見落としがある場合がありますがご理解下さい。○カラーブラック ホワイト レット○素材ポリエステルおまとめで購入された方にはさらに10%の割引をさせていただきますのでお気軽にお声がけ下さい！✨✨✨✨↓↓その他の商品はこちら↓↓#Maiのねこねこshop☆#Maiのねこねこshop☆トップス○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイト○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いしますu3