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- kenzo キッズ リバーシブルジャケット 6y 110 120
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商品詳細
ケンゾー キッズリバーシブルのジャケットです。中綿入りですサイズ表記 6y/116cmkenzoらしいアニマルミックス柄と、シンプルなネイビーの無地で同色のロゴがプリントされています。使用感首、袖などのリブ部分は毛玉になりかけている所もあります。柄の方の腕にすこし薄汚れがあります。おでかけでしか着ていないので着用感は少なめかと思います。誰とも被りませんしとてもお洒落な一着です！こどもビームスH\u0026Мノースフェイスキッズma-1
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