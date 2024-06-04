kenzo　キッズ　リバーシブルジャケット　6y 110 120

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ケンゾー キッズリバーシブルのジャケットです。中綿入りですサイズ表記 6y/116cmkenzoらしいアニマルミックス柄と、シンプルなネイビーの無地で同色のロゴがプリントされています。使用感首、袖などのリブ部分は毛玉になりかけている所もあります。柄の方の腕にすこし薄汚れがあります。おでかけでしか着ていないので着用感は少なめかと思います。誰とも被りませんしとてもお洒落な一着です！こどもビームスH\u0026Мノースフェイスキッズma-1