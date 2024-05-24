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ポロラルフローレン　カーデガン160
商品番号 C66829537475
商品名

ポロラルフローレン　カーデガン160
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロ　ラルフローレン正規店での購入になります。7年前くらいの購入です。着用回数は数回音楽発表会やかしこまった場所に着用したのみです。もちろん普段着用して頂いてどんな服装にも合います。あまり着用しないまま、成長してしまい大切に保管してありました。ので、出品いたします。●サイズ14-16160センチです。画像からサイズをご確認下さい。色　紺色目立った汚れなどないと思いますが、画像丸の部分に目立たないですが少し同色のシミ？があるように見えます。全然目立たずまだまだ着用して頂ける品物です。長年保管してありましたのでご購入の際は画像確認を宜しくお願い致します。プロフィールも見て頂けたら有り難く思います。3柄・デザイン···プリント（ロゴなど）#ポロラルフローレン#ポロラルフローレンカーデガン#ポロラルフローレントップス160#ラルフローレン子供季節感···春、秋、冬
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