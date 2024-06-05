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HAOコレクション クイントン・ランペイジ・ジャクソン ソフビ PRIDE
商品番号 D88259670364
商品名

HAOコレクション クイントン・ランペイジ・ジャクソン ソフビ PRIDE
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAOARTSOFFICEHAOコレクションクイントン・ランペイジ・ジャクソン選手です。未開封ですがカバーの日焼けがあるので「未使用に近い」です。また、つま先にペイントミスか落ちが見られます。写真でご確認頂き、気になる方はご遠慮下さい。他の選手も出品しております。合わせでもいけますのでお気軽にコメント下さい。
http://narcologia.ru/goods/influenza517593.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney612449.html
http://narcologia.ru/goods/influenza831893.html

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