HAOコレクション クイントン・ランペイジ・ジャクソン ソフビ PRIDE

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商品詳細
HAOARTSOFFICEHAOコレクションクイントン・ランペイジ・ジャクソン選手です。未開封ですがカバーの日焼けがあるので「未使用に近い」です。また、つま先にペイントミスか落ちが見られます。写真でご確認頂き、気になる方はご遠慮下さい。他の選手も出品しております。合わせでもいけますのでお気軽にコメント下さい。
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