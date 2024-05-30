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Life Masters ベビーゲート　拡張パーツ＆部品のみ
商品番号 U81410370963
商品名

Life Masters ベビーゲート　拡張パーツ＆部品のみ
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LifeMastersベビーゲート◉型番LM-BGT03◉カラー　ホワイト未使用品になりますが本体フレーム70cmはありません付属品・拡張パーツ4枚（10、20、30、45cm）・調節ボルト4個・レンチ・ネジ6個・石膏ボードアンカー6個・ウォールホルダー4個・両面シール4個写真に写っているのが全てになります元箱に直接伝票を貼り発送致します即購入OKです※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますのでご了承下さい
http://narcologia.ru/goods/manufacture66941.html
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