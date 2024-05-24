MONCLER モンクレール 切替ダウンニット　 130サイズ 国内正規品

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ご覧頂きありがとうございます♡MONCLERモンクレールMAGLIATRICOTCARDIGANモンクレールの切替ダウンニットの出品です。モデル：MAGLIATRICOTCARDIGANカラー：ホワイトサイズ：8(130cm)肩幅:約28cm袖丈:約45cm着丈:約38cm※平置き採寸、素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。国内百貨店で購入後、1年程着用しておりますが、汚れやほつれなどはありませんので綺麗な状態です。＊あくまで子供が着用した中古品になりますので、神経質な方や完璧な商品をお求めな方のご購入はご遠慮ください。#モンクレール#モンクレールキッズ#キッズニット#キッズダウンカラー···ホワイトカラー···ホワイト