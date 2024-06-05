大幅値下げ！ドラえもん　ステップアップパソコン　プログラミング

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バンダイドラえもんステップアップパソコンドラエモンステツプアツプパソコン[ドラエモンステツプアツプパソコン]数年前に12,000円ほどで買いました。当初はたまに出して使っていた程度で、ほとんど使わないまま保管してました。傷なども見つからず、状態良いと思います。動作確認し、問題なく使えます。初期化設定済みです。ノークレーム、ノーリターンでお願いします。神経質な方はご遠慮ください。高かったので大事に持ってましたが使う機会がないので、逆にもったいなくて使ってくださる方にお譲りしたいです。送料が結構かかるので値下げ不可でお願いします。本体サイズ縦21cm、横27cm、高さ4.5cm本体、マウス、マウスパッドがあります。電池、箱、説明書はありません。ドラえもんと一緒に遊びながら学べる知育玩具。プレゼントにも良いと思います。子供専用のパソコン。3歳位から。プログラミング、遊びながら学べます。バンダイ、ノートパソコン、タブレットプログラミング、知育玩具、◾️商品説明◾️●ドラえもんと一緒に遊びながら学べるパソコン玩具です。●「プログラミング学習」や「さんすう」「サイエンス」など小学校入学準備のアプリがオールインワン。●総出題数1000問以上!●4.3インチフルカラー液晶。●光学式マウス。●JIS標準配列(かな・ローマ字のみ)キーボード。●(C)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK□商品仕様●対象年齢:3歳以上●電池:単3×4本(別売)※バンダイACアダプターBタイプ対応(別売)●セット内容:本体×1台、マウスパット×1枚【返品不可対象商品】キャラクター···ドラえもん性別···関係なし