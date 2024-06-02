ミズノ V KONG Jr. 少年軟式 78センチ

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商品詳細
ミズノの少年軟式用バットＶコングジュニアです超々ジュラルミン製長さは78センチ重さは540グラム平均振りやすいミドルバランス色はオレンジに近いゴールドですヘッドの先ちかくに長さ1センチほどのわずかな凹みがありますよーく見ないとと気づかない程度で打球に影響を感じたことはありません写真でご確認ください握った手に無駄な力が入らない様にグリップエンド側にフレアゴムをつけていますもちろん外すこともできますグリップは新品に巻きかえてありますよろしくお願いします
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