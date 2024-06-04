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FC東京ユニフォーム No.15 鈴木規郎
商品番号 C97502115802
商品名

FC東京ユニフォーム No.15 鈴木規郎
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,598 円
在庫状況 あり

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商品詳細

丈···半袖カラー···ブルーチーム名/国内···FC東京着丈···74.5横幅···47サイズ···ＬFC東京ユニフォーム2007モデルスポンサー、番号部分にひび割れや傷がありますが、保存中の折れやシワ以外の生地の状態は良好なので是非購入のご検討よろしくお願いいたします。゜(゜´ω`゜)゜。
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