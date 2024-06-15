ルースイソンブラ　ジャージ上下Sサイズ

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ご覧いただきありがとうございます。ルースイソンブラジャージ上下Sサイズ目立った汚れはありませんが多数のひっかけ毛玉あります。全てのファスナー開閉問題ありません。汚れは写真でご確認下さい。used品の為ご理解の上ご購入下さい。梱包の際リサイクル品使用、詰め込ませていただく場合もございますので予めご了承ください。尚、発送は平日になります。