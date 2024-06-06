adidas 00s デカロゴ 3ライン XLサイズ程 プルジャージ

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ご覧頂き誠にありがとうございます。【カラー・デザイン】ネイビー×ベージュになります。襟元 Vネックラグラン袖前後 adidasのデカロゴ文字左裾元 CLIMACOOL左裾元サイド 紐付き両袖肘付近まで 3本線左袖のみロゴマーグ入りデザインは全てプリント【サイズ】size:L着丈:71cm身幅:58cm肩幅:ーー(ラグラン袖の為×)裄丈:88.5cm(後襟元中央~袖先までを採寸)実寸XL程のサイズ感【素材・etc.】ポリエステル100%厚すぎず薄すぎずの生地adidas中国製アディダスジャパン(株)2003年8月頃生産 00s【状態】状態ランク:BC×プリントに若干のひび割れ(写真10枚目)状態ランク付けS未使用品Aダメージや使用感が少ないB使用感があるC使用感があり若干のダメージがあるD使用感があり多少ダメージがあるE古着なりの使用感があり大きなダメージがある数多くの古着を見てきた独自の判断によるランク付けになります。予めご理解ご了承の上ご検討下さい。よろしくお願い致します。【見立て】adidas00s前後にデカロゴ、両袖に3ラインが入るカラダを動かすシーンで着て頂く古着トレーニングジャージのようなものになります。ストリートスタイルやスポーツテイストを交えたスタイルの際にトップスやアンダーシャツなどとしても着て頂けると思います。よろしくお願い致します。－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－adidas-1949年創設。ドイツバイエルン州に本社を置くスポーツ用品メーカー。日本では1998年直営日本法人アディダスジャパン設立まで販売代理店として兼松スポーツやデサントなどが請け負っていた。RUN-DMCの着用によりヒップホップやストリートファッションで定着。→近年日本でもvintageジャージなどを菅田将暉さん、小松菜奈さん、あいみょんさんなど古着がお好きな芸能人の方が着用していることで注目集まるブランド。#春夏ものの古着 #秋冬ものの古着#プルオーバーの古着 #adidasの古着重ね重ねよろしくお願い致します。