阪神タイガース2003年　優勝記念ウイスキーボトル12本入　未開栓　ビッグヘッド

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●お値下げいたしました。⚫︎2003年の阪神タイガース優勝記念ボトルです。⚫︎撮影のため1本（片岡篤史選手）のみ外装フィルムを開封しています（この商品は写真のマスコットのヘッド部分とスプリング部分が経年劣化のため外れていますのでご了承ください）⚫︎上記の商品1本以外の残り11本は外装フィルム未開封です。⚫︎外装フィルム開封（1本）以外の未開封商品も経年劣化によるマスコットのヘッド部分とスプリング部分が外れている可能性がありますので了承ください（その場合の補修は購入者の方でお願いいたします）⚫︎ウイスキーは全12本、全て未開栓です。⚫︎PRポスター1枚付き（画像あり）⚫︎2003年より自宅保管である旨をご了承頂き、新品同様をお求めの方や、神経質な方はご購入をお控えください。⚫︎バラ売りは可能ですが、ビッグヘッドの選手マスコットはお選びできませんのでご了承ください（バラ売り一本▶︎20,500円）⚫︎外箱は長期保管品のため破れた箇所をテープで補修しています（写真をご確認ください）⚫︎容量360ml・アルコール度数37%⚫︎質問等がなければ即購入可⚫︎状態は画像でご確認ください。※ビッグヘッドキャップの選手は下記の内容です(敬称略)77:星野仙一6:金本知憲7:今岡誠8:片岡篤史（外装フィルム開封済み）9:藤本敦士14:ジョージ・アリアス17:トレイ・ムーア24:桧山進次郎25:濱中おさむ29:井川慶39:矢野輝弘53:赤星憲広#阪神タイガース#優勝記念ボトル #ビッグヘッド