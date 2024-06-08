即発送【YONEX】ヨネックス 2023'インターハイ限定Ｔシャツ新品未開封/白

【YONEX】インターハイ限定プラクティスＴシャツ型番：YOS23060カラー：ホワイトサイズ：Ｌ素材：ポリエステル100%◆先日北海道で開催されたインターハイ限定のプラクティスＴシャツです。お色は1番人気のホワイトで、サイズは希少なＬサイズ！ＬやＯなど大きなサイズはどのカラーも大会初日に完売してしまったそうです。お土産に頂きましたが、残念ながらサイズが合いませんので、入手出来なかった方に未開封の状態でお譲り致します！入手困難なお品です！中高生の部活動にいかがですか？※少しずつ、テニスウエアを中心に出品していきます。複数購入頂ける場合はお値引き検討致します。※新品タグ付きのお品でございますが、一度人の手に渡った物ですので、少しでも気になる方はご遠慮ください。※よく検品しておりますが、素人出品ですので多少の見逃しはご理解ください。※他のアプリでも同時出品しておりますので、もし同タイミングで購入頂いた場合は、購入日時が早い方を優先とさせて頂きます。何卒ご理解下さいますようお願い致します。種類···ウェアサイズ···L



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