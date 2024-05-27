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明豊高校　今宮健太　直筆サインユニフォーム　甲子園　福岡ソフトバンクホークス
商品番号 P60538378372
商品名

明豊高校　今宮健太　直筆サインユニフォーム　甲子園　福岡ソフトバンクホークス
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 13,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１０年近く前にオークションで購入した明豊高校のユニフォームです。福岡ソフトバンクホークスの今宮健太選手の直筆サイン入りです。シミや汚れがあります。野球チーム...福岡ソフトバンクホークス
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