テニスラケットバック 756005 RHX12 PURE DRIVERS

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商品詳細
カラー···ブルー用途···硬式種類···テニスラケットバッグバッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー☆ポイント☆ファスナー部分に、ピュアドライブを使用していたA.Roddick、F.Fognini、A.Radwanska、J.Benneteau、K.Clijsters、C.Moya、N.Liのサインがプリントされてます。バッグの中には、換気付き収納スペース（Tシャツ入れのポケット）や、温度を一定に保つ銀色のラケット収納スペース（一ヶ所）もあります。ラケット購入時にキャンペーンでいただき、未使用のまま自宅で保管したものです。長期保管品のため、細かな点が気になる方はご遠慮ください。よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit325486.html
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