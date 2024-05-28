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テニスラケットバック 756005 RHX12 PURE DRIVERS
商品番号 X86809651734
商品名

テニスラケットバック 756005 RHX12 PURE DRIVERS
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー用途···硬式種類···テニスラケットバッグバッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー☆ポイント☆ファスナー部分に、ピュアドライブを使用していたA.Roddick、F.Fognini、A.Radwanska、J.Benneteau、K.Clijsters、C.Moya、N.Liのサインがプリントされてます。バッグの中には、換気付き収納スペース（Tシャツ入れのポケット）や、温度を一定に保つ銀色のラケット収納スペース（一ヶ所）もあります。ラケット購入時にキャンペーンでいただき、未使用のまま自宅で保管したものです。長期保管品のため、細かな点が気になる方はご遠慮ください。よろしくお願いします。
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