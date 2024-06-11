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YONEX（ヨネックス）　バックパック　テニス　ラケットバッグ　ブラック
商品番号 W19542806969
商品名

YONEX（ヨネックス）　バックパック　テニス　ラケットバッグ　ブラック
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEX（ヨネックス）のテニスのラケットバッグです。2,3回だけ使用しました。引っ越しに伴い、出品いたします。★商品説明★・ラケットが最大2本収納可能なバッグパック・シューズポケットも付いており、とても便利・肩パッドのずれ落ちを防ぎフィット感をアップする、チェストベルト付き・撥水加工を施しているため、一時的な雨にも対応・500mlペットボトル収納ポケット付き★仕様★・素材：ポリエステル、PU・サイズ：33X18X55(cm)・カラー：ブラック(007)種類...ラケットバッグ用途...硬式
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