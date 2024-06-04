【売切特価】ラッシュプロ4.0 27.5cm

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WILSON（ウィルソン）のオールコート用テニスシューズです。新品・未使用・箱有りの2023年春新商品になります。●RUSHPRO4.0WH/BOSPHORUS/GREEN●メーカー希望小売価格¥17,050（税込）●サイズ：メンズ27.5cm商品説明RUSHPROの第四世代となるRUSHPRO4.0。新たに搭載された４DSUPPORTCHASSIS2.0は2つのパーツから構成されています。横方向の安定性を高めるため、前足部から後足部外側にかけて配置されたシャンク、そしてシューズの中央部分に配置されたTPUBLADECHASSIS（シャンク）がネジレを防ぐと同時に、ミッドソールの前足部の反発性の高いENERGYSURGEFOAMとの相乗効果を生み出し、フォアフットに圧倒的なパワーをもたらします。これにより、打球へのパワー伝達性が高まります。アッパーにはフィット感を高めるENGENIEREDMESHを搭載し、サポート性能と快適な履き心地を実現します。0005