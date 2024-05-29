ポケモンカード　トリプレットビート未開封BOX

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ポケモンカード トリプレットビートの未開封BOXです。返品、返却対応は、出来かねますのでご了承の程お願い致します。最後の写真で送らせて頂きますのでよくご覧ください。ボックスパックシングル···ボックス・パック