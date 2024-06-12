鹿島アントラーズ　レプリカ　ユニフォーム

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商品詳細
鹿島アントラーズ レプリカ ユニフォーム引越しするためスタジアム観戦になかなか行けなくなるため出品することにしました。鹿島ユニでスタジアムが赤くなることを祈ってます。サイズはLサイズです。出品のため確認したところ後ろ側に1〜2mmのピンホールが空いていました。写真アップしております。個人的には気になりませんが、気にする方はご注意ください。ジップロックに入れて発送予定です。#鹿島アントラーズ#ユニフォーム
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