レア！読売ジャイアンツ＊阿部慎之助レプリカユニフォームメンズsサイズ刺繍

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野球チーム···読売ジャイアンツ種類···レプリカユニフォーム（刺繍）サイズメンズＳ162センチの私が服の上からでもゆとりを持って着用できるサイズです。adidas阿部慎之助選手が現役時代、東京ドームで購入しました。野球観戦の際2、3回着用ししまっておりました。状態は良好かと思いますが素人検品となりますので承知の上でご検討ください。質問、価格相談等ありましたらメッセージください(^^)