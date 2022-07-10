ナイキポルトガル代表ビックエンブレムTシャツ新品タグ付き

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商品詳細
カラー···ホワイト丈···半袖サイズ···XL(LL)種類···シャツリーグ···その他ナイキポルトガル代表ビックエンブレムTシャツ新品タグ付きですのでサイズXLです。胸囲102～107身長180～185チェスト110です。ナイキジャパンの正規品です。Dri-FIT採用しているため、汗を素早く吸収し、ベタつかず快適です。
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