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イーグルス　球場配布品　4種セット
商品番号 A77073982128
商品名

イーグルス　球場配布品　4種セット
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,919 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽天モバイルパーク宮城球場配布品です。2023年パ・リーグ6球団共同企画として実施している「ドラゴンクエストウォーク」☆スラミチボード　２枚手渡しで配布していたボードです。☆オリジナルツインバット　2セット2023年EAGLESEARTHGREEN☆アースグリーンユニフォームL、Mサイズ　手渡しのユニフォームです。未着用。☆うちわ　2本セットでお願いします。配布品なので完璧を求める方はご遠慮ください。自宅保管をご理解の上で購入宜しくお願いします。#ドラゴンクエストウォーク#スライム#パリーグ#ドラゴンクエスト#6球団共同企画#スラミチ#ツインバット#イーグルスアースグリーン#楽天イーグルス36野球チーム···東北楽天ゴールデンイーグルスキャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···うちわ　ツインバット種類···ユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/capitation215108.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox727039.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful168851.html

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