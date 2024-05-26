BBM柳田選手2015年パ・リーグ首位打者・最高出塁率記念直筆サイン入りジャージ

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ご覧いただきありがとうございます。BBMAUTHENTICCOLLECTION2015年版・柳田悠岐選手着用サイズの本人モデルユニフォーム（ホーム仕様）に本人直筆サインとシリアルナンバーが入ったプレミアム品です。ユニフォームは一度もケースから出した記憶はないので、綺麗だと思います。限定50セットの品になります。大切にしてきたのですが、柳田選手のファンの方にお譲りできればと思います。これからも活躍し続けるであろう柳田選手の応援にいかがでしょうか。写真のとおり、保証書の説明の紙が少し折り目がついています。状態など何度でも写真を撮りますので、遠慮なくコメントしてください。よろしくお願いいたします。直筆サインユニフォーム特製ユニフォーム化粧箱サイン証明書（特製フォト付き）