ヨネックス　テニスシューズ27.0センチ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。室内で試し履きしただけです。ほぼ未使用品です。サイズが合わなかったので、出品致しました。サイズ27センチです。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate347448.html
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