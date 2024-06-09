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ヨネックス　テニスシューズ27.0センチ
商品番号 A30284509626
商品名

ヨネックス　テニスシューズ27.0センチ
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。室内で試し履きしただけです。ほぼ未使用品です。サイズが合わなかったので、出品致しました。サイズ27センチです。
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