【美品】Jリーグ パナソニック ナイロンジャケット ミズノ ジャケット ガンバ

Jリーグ企業ロゴジャケットパナソニックPanasonicMIZUNOミズノナイロンジャケットジャンパースタジアムジャンバー スタジャン美品ブルー青当時ものPanasonicはガンバ大阪のメインスポンサーですのでガンバ大阪のヴィンテージグッズでしょうかサイズ表記なしフリーサイズ着丈64センチ、身幅58センチご覧頂きありがとうございます。他にもアディダス、ナイキ、アスレタ、アンダーアーマー、ルースイソンブラ、マジェスティックなどスポーツブランドを中心にサッカーや野球、NBA、NFLのユニフォームやジャージ、Tシャツ、アヴィレックス、アルファ、アバクロ、コロンビア、ノースフェイスなどのアウトドアブランド、バンドTシャツ など古着を中心に色々出品していますので、そちらもよろしければご覧ください。こちらの商品は目立った汚れ等はありませんが、古着・中古品ということをご理解の上ご購入下さいますようお願い致します。丈···長袖カラー···ブルーチーム名/国内···ガンバ大阪リーグ···J1種類···ジャージアウターサイズ···FREESIZE



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