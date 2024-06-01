大谷翔平選手　フィギュア　2021 MVP 　BOBBLE HEAD

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商品詳細
野球チーム...大リーグ・MLB大谷翔平選手 フィギュア 2021アメリカンリーグMVP BOBBLEHEAD エンゼルス 限定 コレクターズアイテム 希少MVP 新品未使用コレクターズアイテム大きさ・高さ18cm、新品箱付きです。
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