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- 【極美品】三味線立て ケース 2丁掛け 引き出し付
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商品詳細
【商品状態】●キズ汚れは少なく、かなり綺麗な状態です。●中古品になりますが、気になる匂いや手につくような汚れも特にございません。●便利な2丁掛けになります。完全に白っぽくなく、木の色も落ち着いていているので、お部屋には合わせやすいと思います。【仕様】全長:約100cm〜102cm幅:約29cm【発送に関して】●仕事との兼ね合いもあり、発送予定を長めに設定させてもらっております。【31019】
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful939851.html
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