読売ジャイアンツ シュタイフコラボ 坂本勇人選手

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商品詳細
ジャイアンツ巨人坂本勇人Steiff記念コラボグッズジャイアンツ公式オンラインで購入しました。特に目立った汚れ等はございませんが素人管理の為ご理解の上購入をお願い致します。即購入可お値下げはこちらのタイミングで行います。野球チーム···読売ジャイアンツ
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