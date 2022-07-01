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サッカーシャツ　マンチェスターシティf.c.
商品番号 G98556271423
商品名

サッカーシャツ　マンチェスターシティf.c.
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンブロ(umbro)のサッカーシャツです。マンチェスターシティF.C.とありますが、サッカーに詳しくないので、正規品かは分かりません。20年ほど前に着用していたものですので汚れや使用感があります。あくまでも中古品であることをご理解の上で、ご了承頂ける方のみ購入にお進みください。
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