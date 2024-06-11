6張分　X-ONE BIPHASE 1.24mm エックスワン バイフェイズ

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商品詳細
テクニファイバーX-ONEBIPHASE1.24mmエックスワンバイフェイズノンパッケージ■商品名テクニファイバーX-ONEBIPHASE■太さ1.24mm■長さロールから11ｍにカットしてお届けします。■カラーナチュラル
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