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6張分　X-ONE BIPHASE 1.24mm エックスワン バイフェイズ
商品番号 G38510783236
商品名

6張分　X-ONE BIPHASE 1.24mm エックスワン バイフェイズ
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 4,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テクニファイバーX-ONEBIPHASE1.24mmエックスワンバイフェイズノンパッケージ■商品名テクニファイバーX-ONEBIPHASE■太さ1.24mm■長さロールから11ｍにカットしてお届けします。■カラーナチュラル
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