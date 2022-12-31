ラスト1枚 クリスティアーノ・ロナウド レプリカ アルナスル ユニフォーム

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商品詳細
華金セール他の出品者の方で同じようなユニフォームを出品している方もいらっしゃいますが、アルナスルのロゴをご覧下さい。粗悪品はワッペンが違います。粗悪品のワッペンには外側に青い囲いがあります。本来はありません。ご参照ください。24時間以内発送実施中‼️ご覧頂きありがとうございます！即購入可能です。支払い確認後、24時間以内にコンビニにて発送手続きを行います！お急ぎの方もご安心ください。こちらは世界的大人気の現アルナスル所属、ポルトガル代表キャプテン、クリスティアーノ・ロナウド選手のホームレプリカユニフォームになります。プレゼントなどにも良いかと思います！アル・ナスルFC22-23Home#7/RONALDO(ポルトガル代表キャプテン/元マンチェスター・ユナイテッドFC所属)サイズ:Lサイズ着丈：75cm身幅：54cmタグ付きで発送致します。未着用です。こちらは新品未使用品ではありますが、海外インポート製品となります。理解のある方のみご購入ください。値下げ交渉可。サッカーチームクリスチアーノポルトガルレアルマドリードユベントスマンチェスターユナイテッドクリスティアーノ・ロナウドクリロナCR72023-2024丈···半袖
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