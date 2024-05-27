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レア29枚　サッカー　ロゴエンブレム　布アイロンワッペン　熱接着　ナショナル代表
商品番号 T35468988622
商品名

レア29枚　サッカー　ロゴエンブレム　布アイロンワッペン　熱接着　ナショナル代表
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 2,867 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一部売り切れにつき数量が変更されております。熱接着ワッペン29種29枚です。売り切れ次第終売です。↓バラ売りなどはこちら#ULife_soccer※値引きは下記まとめ割のみです。　普通郵便へのご変更で‐100円いたします。【バラ売り/まとめ割】　1枚700円　2枚1,100円　3枚1,400円　4枚〜1,400円(3枚の価格)＋300円/4～9枚目まで1枚につき　10枚～3,000円（10枚）＋250円/11枚目以降何枚でも1枚につき・ご希望の場合は商品ページのおまとめ取引を申請するか品番（A1など）をコメントください。【TEAM/SIZE】A1チェルシーFC　直径6.5㎝A2リヴァプールFC　8.0*6.0cmA3リヴァプールFC（最新）　8.5*4.5cmA6アーセナルFC　7.8*6.5cmB1トッテナム・ホットスパーFC　7.8*3.4cmB2ウェストハム・ユナイテッドFC　6.4*5.8cmB3エヴァートンFC　6.5*6.5cmC1ASローマ　8.0*6.5㎝C2ACミラン　8.0*5.0cmC3SSCナポリ　直径6.5cmC4インテルナツィオナーレ・ミラノ　直径6.5cmC5ユヴェントスFC　8.5*4.8cmD1アトレティコ・マドリード　8.8*6.5㎝D2レアル・マドリード　8.5*6.2cmD3FCバルセロナ　6.8*6.8cmD4ボルシア・ドルトムント　直径6.5cmD5FCバイエルン・ミュンヘン　直径6.5cmE1ドイツ　直径6.5cmE2イングランド　7.8*6.2cmE3フランス　7.7*6.0cmE4イタリア　9.0*5.8cmE5スペイン青　7.7*6.5cmE6スペイン赤　9.0*6.5cmF1オランダ　7.8*6.1cmF2ベルギー　8.0*6.5cmF3ポルトガル　8.0*6.2cmF6ブラジル　8.5*6.4cmF7アルゼンチン　7.5*6.6cmF8韓国8.0*5.7cm
http://narcologia.ru/goods/reinforcement169599.html
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